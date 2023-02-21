Из Якутска с начала сезона вывезли более 200 тысяч кубометров снега

Фото: мэрия Якутска

В Якутске с начала зимнего сезона вывезли более 200 тысяч кубометров снега. Сезон начался с 10 октября – только за январь городские службы вывезли больше 30 тысяч кубов, в феврале снега навалило еще больше – было вывезено более 50 тысяч.

Помимо администрации, очисткой улиц занимаются также сторонние организации. Их силами было убрано более 40 тысяч кубометров. Лидером по «уборке» стал Автодорожный округ, а вот в селе Хатассы снег почти не убирался.

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