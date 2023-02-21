В Якутске из окна девятого этажа выпал человек

20 корпус 203 микрорайона Якутска. Фото: 2ГИС

В Якутске 21 февраля с 9 этажа 20 корпуса в 203 микрорайоне выпал человек, об этом сообщают очевидцы.

К несчастью, падение оказалось фатальным для пострадавшего. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Как «КП-Якутия» сообщили в региональном Следкоме, погибший — молодой человек 2001 года рождения. Обстоятельства его гибели устанавливаются, работает следственно-оперативная группа.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.