Хозяйка квартиры в Якутске поймала своего ремонтника, когда тот выносил из дома штукатурку

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жительница Якутска, счастливая обладательница квартиры, заказала ремонт 44-летнему рабочему из Таджикистана.

Тот убедил ее, что стены нуждаются в идеальном выравнивании и необходимо купить большое количество стройматериала. Больше, чем это требовалось на самом деле. Поверив ему, женщина приобрела несколько мешков гипсовой штукатурки.

Затем в один прекрасный день хозяйка квартиры решила проведать, как там идут работы. Но на улице вдруг случайно столкнулась со своим ремонтником. Тот почему-то был с целым мешком штукатурки в руках. При виде своего заказчика мужчина бросил груз и пустился в бега.

Оказалось, что он успел вынести три мешка. Ущерб оценили в 3000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ — кража, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.