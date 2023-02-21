Житель Якутска отсудил 400 тысяч рублей у медучреждения за гибель родственника

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Якутии постановил взыскать с учреждения здравоохранения компенсацию в размере 400 тысяч рублей за ненадлежащее оказание медицинской помощи, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

С иском в суд обратился житель Якутска. Он считал, что его родственник умер из-за ненадлежащего оказания медпомощи.

Однако суд первой инстанции изучил результаты судебно-медицинской экспертизы и решил, что медучреждение не обязано компенсировать моральный вред родственнику умершего пациента, поскольку между действиями врачей и летальным исходом отсутствовала прямая причинно-следственная связь.

Прокуратура оспорила это решение, так как эта же экспертиза выявила упущения (дефекты) при оказании медицинской помощи, которые не явились причиной смерти, вместе с тем, способствовали прогрессированию основного заболевания.

Верховный суд Якутии принял новое решение о частичном удовлетворении иска и взыскал в пользу истца с учреждения здравоохранения компенсацию в размере 400 тысяч рублей.

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