В Амгинском, Чурапчинском и Усть-Майском районах Якутии восстановили электроснабжение

Фото: «Якутскэнерго»

Восстановлено ранее прерванное электроснабжение в Амгинском, Чурапчинском и Усть-Майском районах Якутии, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей.

«ДЭС в данных районах выведены в резерв. Электроснабжение потребителей в Таттинском и Томпонском районах осуществляется по временной схеме с дизельных электростанций, а также действует график временных ограничений», — говорится в сообщении.

Также электрики обнаружили поврежденный участок на высоковольтной линии 110 кВ Л-112 «Чурапча-Хандыга» с подстанции 110 кВ «Ытык-Кюель» и вывели в ремонт. В восстановительных работах задействовано 14 человек и две единицы техники.

Работы продолжатся до полного восстановления.

Обновление. В 21:39 энергетики Центральных электрических сетей полностью восстановили электроснабжение в Таттинском и Томпонском районах по постоянной схеме.

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