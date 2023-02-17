В Якутии адвокат украл деньги у клиента, попросив их на «взятки» врачам и полиции

Фото: СК Якутии

В Якутии завели уголовное дело на адвоката. Женщина состоит в Адвокатской палате республики, и оказывает клиентам официальные лицензированные услуги. Как минимум одного своего клиента она «развела» на деньги – теперь правоохранители ищут других пострадавших.

Как рассказали в СК, адвокат в конце прошлого года попросила у клиента некую сумму, по ее словам предназначенную для взяток сотрудникам медучреждения и полиции. Мужчина находился в трудной жизненной ситуации, поэтому согласился на отчаянный шаг и дал женщине деньги. Однако никаких «взяток» не последовало – адвокат просто украла его деньги.

Сейчас в СК по материалам проверки ФСБ завели уголовное дело о хищении в крупном размере. Следователи пытаются установить другие аналогичные эпизоды в адвокатской практике подозреваемой, и просят потенциальных жертв обращаться в ведомство. Самого адвоката арестовывать не стали, но она находится под запретом на определенные действия.

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