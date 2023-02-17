На период празднования Дня защитника Отечества в Якутии введут режим повышенной готовности к ЧС

Фото: Служба спасения Якутии

Режим повышенной готовности по предупреждению возникновения и развития ЧС введут в Якутии на период празднования Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба окружной администрации Якутска.

Он будет действовать с 18:00 22 февраля до 09:00 27 февраля.

Это означает, что в это время силы и средства коммунальщиков и других органов будут находиться в полной готовности для быстрой ликвидации возможных аварий на объектах электроснабжения и теплоснабжения.

Якутянам рекомендуют соблюдать меры пожарной безопасности.

При угрозе возникновения пожара или других ЧС звонить на номер: 101, 112 (единый телефон пожарных и спасателей), 39-99-99 (единый телефон доверия).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.