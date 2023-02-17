В Якутске с улицы Труда начнут эвакуировать мешающие проезду машины

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

На отремонтированной улице Труда с января этого года по многочисленным просьбам горожан начал курсировать маршрутный автобус, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

Но движению автобуса мешают многочисленные автомобили, неправильно припаркованные на проезжей части улицы. Из-за этого нарушается интервал движения общественного транспорта и не обеспечивается безопасность дорожного движения.

Поэтому со следующей недели на улице Труда активизируются работы по вывозу на специализированную стоянку машин, нарушающих правила остановки или стоянки.

Водителям напомнили, что за неправильную остановку или стоянку предусматривается административное наказание. Их просят соблюдать правила дорожного движения, с уважением относиться к другим участникам дорожного движения и не оставлять свой транспорт в неположенных местах.

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