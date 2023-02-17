«Ледовый городок» в Якутске начинает работу с 17 февраля

Фото: ледовый парк «Северное Сияние»

17 февраля открывается ледовый парк «Северное Сияние» на 202 микрорайоне города Якутска. Об этом на своей странице в соцсети сообщила администрация парка.

Гостей ждут катание на бананах, мотоснегоходы, ледяные чаши, лабиринты, снежные скульптуры, каток и теплое кафе. Главным развлечением «ледового городка» традиционно являются головокружительные горки.

Отмечается, что стоимость билетов по сравнению с прошлым годом не увеличилась. Взрослым билет обойдется в 300 рублей, детям — 200 рублей. Многодетным семьям детский билет будет стоить 150 рублей, взрослый — 250 рублей. Также детям до 5 лет вход бесплатный, как и именинникам при предъявлении документов. Билеты продаются на кассах рядом со входом в ледовый парк.

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