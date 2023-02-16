Cтаршее поколение Якутска подготовило подарки для участников СВО к 23 февраля

Фото: пресс-служба Якутской городской думы

В Якутске в рамках всероссийской акции «Тепло для героя» представители старшего поколения подготовили теплые вещи, в том числе связанные своими руками, изготовили якутские обереги (харысхал), а также написали письма со словами поддержки, адресованные доблестным землякам-участникам спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Якутской городской думы.

К акции присоединились ветераны, «серебряные» волонтеры, пенсионеры, общественные организации и курсисты «Школы третьего возраста».

«Огромное спасибо вам за участие, за заботу и поддержку, с которыми вы вязали и собирали подарки, писали письма нашим военнослужащим. Уверена, что бойцы-якутяне оценят изготовленные вами обереги и будут с гордостью их носить, а они уберегут их от неудач», — отметила первый зампред Якутской городской Думы и координатор проекта «Старшее поколение» в Якутии Евдокия Евсикова.

В рамках аналогичной благотворительной акции «Тепло детских рук», прошедшей в столице республики в конце января, детские сады Якутска собрали более 200 посылок с необходимыми вещами, а также поделками и открытками, сделанными детьми для военнослужащих ко Дню защитника Отечества.

Фото: пресс-служба Якутской городской думы

Поддержали солдат и пожилые жители города Якутска с активной жизненной позицией, которые подготовили для защитников более 200 писем со словами поддержки, теплые вещи, связанные своими руками, 75 оберегов (харысхал) изготовленных вручную, и другие вещи, необходимые бойцам в зоне проведения СВО.

«Мы уже не раз направляли нашим военнослужащим посылки с оберегами. Недавно нам написал один из раненых солдат. Он поблагодарил за оберег и добавил, что благодаря ему вернулся домой живым. Даже если они спасут одного нашего защитника, для нас это будет большой радостью. Мы желаем всем нашим военнослужащим, чтобы они вернулись домой живыми и здоровыми», — рассказала жительница Якутска Раиса Ощепкова.

Она добавила, что во время изготовления оберегов бабушки проводят обряд благословения алгыс с просьбами о том, чтобы якутяне возвращались на Родину живыми и здоровыми. Каждый оберег из конского волоса (харысхал) они бережно упаковали в пакетик, в который положили щепку священного дерева, которая, с их слов, также служит сильным оберегом.

Фото: пресс-служба Якутской городской думы

Собранные посылки 16 февраля были переданы в Якутское региональное отделение партии «Единая Россия». Ее замсекретаря Руслан Платонов уже завтра он направится в зону проведения СВО и доставит подарки якутским военнослужащим в самое ближайшее время.

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