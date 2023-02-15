Власти Якутии наградили спасателей в честь 30-летия службы спасения

Фото: правительство Якутии

Сегодня якутские спасатели получили правительственные госнаграды. Церемония вручения была приурочена к 30-летию со дня создания Службы спасения Якутии. Помимо вручения наград, в службу были приняты 12 новобранцев – они принесли клятву спасателя и получили удостоверения.

«В прошлом году руководством республики были выделены большие средства на оснащение Службы спасения. Эта работа будет продолжена, чтобы наши спасатели были укомплектованы всем необходимым и самым современным оборудованием. Кроме того, это позволит дальше увеличивать штат спасателей», – заявил премьер Андрей Тарасенко.

В правительстве отметили, что изначально, при создании отряда в 1993 году, в него входили всего 7 человек. Однако постепенно штат увеличился вплоть до 230 сотрудников.

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