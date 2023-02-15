В Сунтарском районе Якутии прикрыли незаконный пансионат для престарелых и инвалидов

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

В Сунтарском районе возбуждено уголовное дело по факту организации незаконного пансионата для престарелых и инвалидов, угрозы их жизни и здоровью, сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СК РФ по Якутии.

В январе этого года жительница района, не будучи индивидуальным предпринимателем, организовала в жилом доме центр временного пребывания пожилых граждан и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

При этом при предоставлении услуг грубо нарушались права постояльцев и создавалась реальная угроза их жизни и здоровью.

В первую очередь, здание не отвечало требованиям пожарной безопасности: розетки были повреждены, электрический бойлер был установлен без тепловой защиты, электропровода проложены на горючем основании, здание не отвечает требованиям по степени огнестойкости и так далее.

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

Кроме того, в доме не была обустроена система холодного и горячего водоснабжения, а при организации питания были выявлены многочисленные нарушения.

При этом, чтобы сэкономить, горе-предпринимательница даже не набрала персонал, а делала все сама.

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Сейчас проводятся следственные мероприятия, ход его расследования на контроле прокуратуры. Постояльцев центра переведут в государственные социальные учреждения или передадут родственникам.

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