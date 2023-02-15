Три моста будут достроены в Якутии в 2023 году

Фото: Управление автодорог Якутии

В Ленском и Томпонском районах планируется завершить строительство 3 крупных мостовых переходов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает Управление автодорог республики.

Техническая готовность моста 183-х метрового моста через реку Нюя в Ленском районе составляет более 61%. Подрядчиком является ОАО «Хотьковский Автомост». Ввести в эксплуатацию этого объекта планируется в IV квартале. Его мощность составит 1,75 километров вместе с подходами из асфальтобетона.

Опережающими темпами идет реконструкция перехода через реку Менкюле в Томпонском районе. Его готовность оценивается в 96%. Возведение моста мощностью 0,9 километров ведет ООО «Строймост».

В этом же районе ведется строительство моста через реку Томпорук. Его длина вместе с подходами составит 1 километр. Срок сдачи этого объекта – также IV квартал 2023 года.

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