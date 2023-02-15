Избил тещу и жену: житель Якутии предстанет перед судом за побои

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хангаласском районе в суд направлено дело местного жителя, избившего свою супругу, передает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Как оказалось, в мае 2022 года его уже привлекали к ответственности за нанесение побоев. В тот раз мужчина поднял руку на мать своей жены. Тогда его арестовали на 15 суток.

В этот раз абьюзер в ходе ссоры избил супругу. Та пожаловалась участковому уполномоченному полиции.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 116.1 УК РФ — нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние.

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