В Нюрбинском районе Якутии завели уголовное дело о превышении должностных полномочий при благоустройстве набережной

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Нюрбинском районе заведено уголовное дело о превышении полномочий при проведении работ по благоустройству набережной в городе Нюрба, сообщают пресс-службы прокуратуры и Следкома РФ по Якутии.

В марте 2022 года Дирекция развития общественных пространств и коммерческая организация заключили договор на проведение работ по благоустройству набережной реки Вилюй в городе Нюрба.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

Позже стороны подписали документы о приемке выполненных работ на общую сумму более 7,8 миллионов рублей, которые были перечислены подрядчику.

Однако проверка прокуратуры установила, что работы по контракту были выполнены не до конца. Сумма незаконно перечисленных средств составила свыше 2,4 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.

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