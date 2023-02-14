Банк России за год нашел в Якутии 13 «черных кредиторов»

Фото: Никита ЖЕГЛОВ

Банк России за 2022 год выявил 13 «черных кредиторов», действующих в Якутии. Это организации, которые выдавали жителям займы, не имея на то лицензии. Организации внесли в предупредительный список Банка России.

В основном речь идет о конторах микрозаймов и комиссионных магазинах, которые на деле работали как ломбарды. Всего в списке якутских «черных кредиторов» уже 37 компаний.

В качестве примера регулятор привел комиссионный магазин Cash Back, работающий в Якутске. Он нелегально выдавал якутянам займы под залог смартфонов. По сути, магазин оказывал услуги ломбарда, поскольку настоящие комиссионки покупают товар без возможности обратного выкупа. Прокуратура завела административное дело на владельцев магазина.

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