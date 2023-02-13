В Якутске учредили премию лучшим педагогам якутского языка

Фото: мэрия Якутска

Власти Якутска учредили премию лучшим педагогам якутского языка, литературы и национальной культуры. Ее будут ежегодно вручать трем педагогам из муниципальных школ – размер премии составил 100 тысяч рублей.

Распоряжение об учреждении премии было подписано сегодня, 13 февраля, в День родного языка и письменности Якутии. Первых победителей определят уже в этом году, к 27 апреля, по итогам конкурсного отбора. День награждения выпадает на День образования Якутии.

«Благодарю за кропотливый труд наших педагогов, ученых-исследователей, деятелей культуры – всех тех, кто вносит вклад в сохранение и развитие нашего родного якутского языка. Уверен, что важнейшую роль в этом вопросе играет семья, родители», – заявил мэр Евгений Григорьев.

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