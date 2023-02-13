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НовостиОбщество13 февраля 2023 11:24

В Якутии составили сводный план тушения лесных пожаров в этом году

К работе с лесными возгораниями привлекут больше тысячи человек
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: правительство Якутии

Фото: правительство Якутии

Минэкологии Якутии разработало план тушения лесных пожаров в республике на 2023 год. Документ еще не принят – его направили на согласование в Департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

Согласно плану, в этом году в тушении лесных пожаров будут задействованы 1119 человек, 289 единиц техники и почти 4 тысячи единиц оборудования. По опыту прошлого года, в чрезвычайной ситуации на подмогу якутским пожарным также могут прибыть специалисты и техника из соседних регионов.

«Глава Якутии кроме сводного плана, также поручил региональному правительству вместе со всеми отраслевыми службами разработать вероятностный прогноз рисков повышенного возникновения пожаров в лесах на 2023 год и сосредоточить силы и средства именно в тех районах, которые наиболее подвержены риску возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами», – добавили в правительстве.

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