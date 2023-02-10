В Якутии в эти выходные пройдет экстремальный марафон «Полюс Холода-Оймякон»

Фото: правительство Якутии

В Якутии в эту субботу пройдет IV зимний экстремальный марафон «Полюс Холода-Оймякон». Участие в нем примут более ста человек – старт будет дан в 10:00 в селе Оймякон, а финишируют участники в Томторе.

Спортсмены будут бежать разные дистанции – 5, 10, 21,1 и 42,195 километра. Участвовать будут якутяне разных возрастов – от 18 лет до 70 и больше. Самому старшему участнику марафона аж 84 года.

К слову, участвовать будут не только жители Якутии. В марафоне примут участие гости из Удмуртии, Владимира и Твери. Среди них будет путешественник и марафонец Руслан Шакин из Удмуртии, который в 2018 году отправился в кругосветное путешествие.

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