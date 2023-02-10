Глава Якутии предсказал сложный пожароопасный сезон

Фото: Айсен Николаев

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что грядущий пожароопасный сезон будет сложным. Он уже дал ряд распоряжений правительству для подготовки к сезону – об этом Николаев сообщил в ходе прямой линии в соцсетях.

«Этот год обещает быть очень сложным. Поэтому я уже дал поручения Дмитрию Садовникову, чтобы подготовка велась полномасштабно. Опять по новой все еще раз посмотрели, проверили наши узкие места, сделали упор именно на те районы, где мы ожидаем возникновение большого количества пожаров», – сообщил глава.

Николаев также добавил, что в этом году также будут проводить профилактическую работу по искусственному вызову осадков. Помимо этого, власти озаботятся вопросом своевременной вырубки горельника вокруг сел.

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