В Якутске загорелся супермаркет «Светофор»

Фото: прокуратура Якутии

В Якутске произошел пожар в супермаркете «Светофор» на Окружном шоссе. Как сообщили в МЧС, очаг возгорания находился внутри магазина. Тушение осложнялось планировкой помещений и полками с продуктами.

На место пожара выезжали 42 человека и 9 пожарных машин. Также на пожар прибыл заместитель якутского прокурора – в прокуратуре сообщили, что причины возгорания пока неизвестны, но ведомство уже организовало проверку.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и другим вопросам. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – добавили в прокуратуре.

Обновлено: В МЧС сообщили, что пожар удалось потушить до того, как он разгорелся, общая площадь составила 100 квадратов. Погибших и пострадавших в ЧП нет, сейчас в супермаркете работает дознаватель.

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