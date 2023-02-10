В Якутске 10 февраля объявлен актированным днем для 1-8 классов

Фото: KP.RU

На утро 10 февраля в Якутске зафиксирована температура минус 47 градусов. В связи с этим отменены занятия для учеников с 1 по 8 классы, сообщает Управление образования Якутска.

По данным Якутского гидрометцентра на 6 утра, в районе Гимеин зарегистрирована температура минус 43 градуса, в аэропорту – минус 47. Ветер 2 метра в секунду.

Управление образования Якутска напоминает, что в дни крепких морозов родители вправе самостоятельно принимать решение о посещении их ребенком школы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.