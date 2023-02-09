«Фабрикант» Никита Малинин и солист «Турбомода» выступят в Таттинском районе Якутии

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Победитель «Фабрики звезд» Никита Малинин 24 февраля приедет с концертом в Таттинский район Якутии, сообщил газете «Саха Сирэ» руководитель управления культуры района Гавриил Вырдылин.

По его словам, визит приурочен к подготовке 22-й по счету Спартакиаде национальных видов спорта «Манчаары», которая состоится в 2025 году.

«Планируется участие звезд российской эстрады. В рамках подготовки к этому масштабному мероприятию в этом году мы пригласили звезд 2000-х годов — Никиту Малинина и солиста группы «Турбомода» Евгения Холмского», — отметил он.

Отмечается, что концерт состоится 24 февраля в Таттинском народном театре имени Платона Ойунского. Стоимость билетов — 2500 рублей. Для семей участников специальной военной операции вход бесплатный при предъявлении удостоверения.

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