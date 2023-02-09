Сайт авиакомпании «Якутия» рухнул из-за распродажи билетов по 100 рублей

Фото: t.me/yakutia_aero

В честь 100-летия отечественной гражданской авиации компания «Якутия» объявила распродажу билетов за 100 рублей. Всего через несколько минут после старта акции сайт перестал работать.

Авиаперевозщик предложил приобрести билеты по 100 рублей в одну сторону с багажом. Акция невиданной щедрости была доступна только на сайте компании. Отмечалось, что количество мест ограничено, и спецтариф действует только на полеты с февраля по 25 апреля.

Распродажа стартовала в четверг, 9 февраля, в 03:00 по московскому времени. Но уже через 5 минут пользователи начали жаловаться на сбой. Ссылка, которую опубликовала компания, бесконечно загружалась, но так и не давала возможности сделать покупку.

Источник: АК "Якутия" / KP.RU

В «Якутии» причиной сбоя назвали с наплывом желающих приобрести самые дешевые авиабилеты в своей жизни.

– В связи с праздничной распродажей сайт авиакомпании и система бронирования находятся под большой входящей нагрузкой от пользователей и на приобретение билетов потребуется больше времени. Приносим свои извинения за неудобства, – проинформировали в компании.

На момент публикации раздел покупки и бронирования билетов на сайте «Якутии» функционирует в штатном режиме.

Обновление: К обеду 9 февраля все билеты на период с февраля по конец апреля были раскуплены. В сети счастливчики, сумевшие купить их всего за трехзначную сумму, признались, что обхитрили систему и приобрели билеты не в одну сторону, как заявлялось в условиях акции, а в две.

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