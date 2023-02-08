Фото: ЯСИА
8 февраля в 13.40 часов по местному времени в Амгинском районе Якутии произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщает оперштаб республики.
Под ограничение попали села Амга, 2-Чакыр, Покровка, Бологур, Оннес. Технологическое нарушение произошло на подстанции 35 кВ «Амга». На месте работают сотрудники Центральных электрических сетей.
Отмечается, что ограничений по теплоснабжению нет, ресурсоснабжающие организации перешли на резервные источники питания.
В 14:24 персонал Амгинского РЭС восстановил работу подстанции 35 кВ «Амга».
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