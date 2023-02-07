Глава Якутии поддержал создание реабилитационных курсов для военнослужащих в вузах

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев поддержал введение специальных курсов для военных, которые были вынуждены прервать учебу и теперь хотят к ней вернуться. С таким предложением выступили родители военнослужащих на встрече комитета семей воинов Отечества.

«Например, есть ситуации, когда вернувшиеся со службы ребята хотят продолжить обучение, а их берут только со следующего года. В данном случае я поддерживаю предложение родителей. Есть необходимость поддержать отцов наших военнослужащих. Ведь отцы, как и матери, тоже переживают и болеют за своих детей. В большинстве случаев это пожилые люди, которым требуется и медицинская, и психологическая поддержка», – заявил Николаев.

Глава также отметил благодарности волонтерам, которые помогают якутским мобилизованным в других регионах, и рассказал, что родные военных высоко оценили реабилитационные программы в Якутии.

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