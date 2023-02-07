В Якутске будут продвигать трезвый образ жизни

Фото: мэрия Якутска

Власти Якутска планируют продвигать среди населения трезвый и здоровый образ жизни. Мэр Евгений Григорьев сегодня провел первое заседание координационного совета по вопросам трезвого образа жизни – в основном обсуждались меры по профилактике алкоголизации населения.

«Нам необходимо находить нестандартные пути выхода из ситуации, координировать наши действия с точки зрения пропаганды трезвого и здорового образа жизни, планировать мероприятия по теме, работать по нормотворческой деятельности. Уверен, что совет будет предлагать новые, нужные решения», — заявил Григорьев.

Какие конкретно меры будут приняты, пока неясно, но мэр подчеркнул, что сейчас власти ведут кампанию по ликвидации разливаек, находящихся рядом с соцобъектами.

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