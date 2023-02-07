В Якутии обустроят круглогодичную дорогу к Олекминску

Фото: правительство Якутии

Власти Якутии планируют сделать дорогу от села Кемпендяй Сунтарского района до Олекминска круглогодичной. Для этого дорогу передали в региональную собственность – решение было принято сегодня на выездной коллегии Минтранспорта.

Сейчас эта дорога эксплуатируется только зимой – по ней возят уголь из Иркутской области. При этом, ее содержание ложилось целиком на местные муниципалитеты.

Протяженность самого автозимника составляет 270 километров, часть дороги находится на территории Олекминского района, часть – на территории Сунтарского улуса. В какие сроки планируется обустроить дорогу, пока не сообщается.

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