В Якутске откроют новый автобусный маршрут

Фото: мэрия Якутска

В Якутске планируют открыть новый автобусный маршрут. Как сообщил мэр Евгений Григорьев, в этом году власти продолжат закупать новые автобусы. Маршрут будет запущен на базе новых автобусов – ответственность за него будет нести МУП «ЯПАК».

«На сайте есть форма обратной связи и все предложения горожан будут учтены. Предлагаемые на карте маршруты - это первый вариант, мы будем его корректировать», – добавил Григорьев.

Отметим, что в прошлом году в городе был запущен маршрут №100. Также власти пообещали в 2023 году провести полную переработку маршрутов с учетом их популярности у горожан.

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