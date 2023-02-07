В Якутске задержали подозреваемого в убийстве в автосервисе

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Якутске в одном из автосервисов города обнаружено тело 36-летнего мужчины, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии. Подозреваемого в убийстве задержали.

Как оказалось, потерпевший с приятелем занимался ремонтом машины в автосервисе. Вечером к нему приехал подозреваемый. Мужчины поссорились, и подозреваемый ударил жертву ножом в грудь и руку, после чего скрылся.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

Очевидец трагедии вызвал «Скорую помощь», но медикам не удалось спасти жизнь мужчины.

Оперативники установили место нахождения подозреваемого и задержали его. Сейчас проводятся следственные действия, которые позволят выяснить все обстоятельства произошедшего.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

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