В Якутске самолет вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности оборудования

Фото: пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России

В Якутии проводится доследственная проверка по факту возврата самолета в аэропорт вылета, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

7 февраля у самолета Bombardier Q300, выполнявшего рейс Якутск — Усть-Нера, во время полета сработал датчик неисправности генератора постоянного тока силовой установки.

Командир воздушного судна принял решение вернуть самолет в аэропорт «Маган». Посадка самолета произведена благополучно, экипаж в составе 3 человек и 39 пассажиров не пострадали. Самолет повреждений не получил.

Сейчас следователи и криминалисты СКР выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

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