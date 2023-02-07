В Якутске водитель Toyota Wish столкнулся с трактором

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В Якутске утром 7 февраля в микрорайоне Марха произошло ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

26-летний водитель на Toyota Wish на улице Экспериментальной не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с самоходной машиной марки Bobcat.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В результате ДТП 25-летнюю пассажирку Toyota Wish госпитализировали с различными травмами.

По факту аварии проводится проверка.

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