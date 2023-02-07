«Аэропорты Севера» примут участие в Национальной выставке гражданской авиации 7-8 февраля в Москве

Фото: «Аэропорты Севера»

7-8 февраля более 100 компаний представят новейшие разработки и тренды для импортонезависимого развития авиаотрасли на Национальной выставке гражданской авиации NAIS в Москве.

В числе ключевых участников ФКП «Аэропорты Севера» из Якутии. Свои высокотехнологичные продукты и новинки авиатранспортной отрасли представят также компании из Китая и Беларуси.

На площадке специалисты и первые лица аэропортов и авиакомпаний России и зарубежья встречаются с регуляторами отрасли, производителями и поставщиками решений для развития и модернизации инфраструктуры.

В этом году проведение NAIS приурочено к празднованию 100-летия Гражданской авиации России. 10-я юбилейная национальная выставка посвящена отечественным технологиям для развития и поддержания инфраструктуры гражданской авиации страны.

Отмечается, что экономические санкции, в том числе для авиаотрасли, стимулируют в короткие сроки развитие собственного авиастроения, производство и обслуживание, создание сети аэродромов (аэропортов) гражданской авиации.

Поэтому сейчас первоочередной задачей становится поиск надёжных поставщиков с развитой логистической инфраструктурой и послепродажным обслуживанием. А для этого и необходимо проведение таких мероприятий, где аэропорты, авиаперевозчики и авиапромышленные предприятия встречаются с регуляторами отрасли, а также компаниями-производителями.

Посетить выставку можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись по ссылке.

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