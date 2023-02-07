В Якутии первыми в стране открыли отделение «Движения первых»

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

7 февраля в Якутске первыми в стране открыли местное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

В апреле 2022 года 12-летняя Диана Красовская из Севастополя обратилась к президенту страны с предложением создать единое движение детей. Инициатива была поддержана Владимиром Путиным.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» объединяет все молодежные и детские движения и организации страны.

В Якутии действует более 100 первичных отделений детского и молодежного движения в 14 муниципальных районах республики на базе общеобразовательных школ, СПО и ВУЗов.

Глава Якутии Айсен Николаев, председатель регионального координационного совета движения вручил лидерам движения «Движение первых» сертификат о регистрации местного отделения в Якутске под номером 1 в стране.

«Я вчера зарегистрировался на сайте движения, так что мы вместе. Я очень рад, что буду вместе с вами. Уверен, что мы будем плодотворно работать с вами, встречаться, разговаривать. Задач у нас очень много. В добрый путь друзья», — сказал, обращаясь к участникам движения Айсен Николаев.

Таким образом, Якутия стала первым из регионов Российской Федерации, где открыто местное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

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