В Якутске встретили бывшего главу села Среднеколымского района, вернувшегося из зоны СВО

Фото: t.me/sadovnikovdd

7 февраля в аэропорту Якутска встретили бойца Юрия Нестерова, вернувшего из зоны специальной военной операции. Об этом в своих соцсетях сообщил первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников.

Юрий Нестеров ранее два срока отработал главой села Березовка в Среднеколымском районе Якутии. Был добровольно мобилизован осенью прошлого года на передовую, из-за полученных ранений его демобилизовали и направили на лечение во Владивосток.

«Юрий Юрьевич — представитель коренных малочисленных народов Севера, человек, который по-настоящему радеет о своей родной Березовке. Два срока он был главой села и принимал личное участие в исполнении плана по переносу жилых домов и социальных объектов, находящихся в зоне подтопления, на возвышенности. В итоге были переселены свыше 50 семей и почти все социальные объекты», — рассказал Садовников о своем земляке.

От имени главы Якутии Юрию Нестерову в знак уважения и признательности был вручен якутский нож.

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