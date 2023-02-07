В теплых остановках Якутска предлагают установить антивандальные мониторы

Фото: ЦУР Якутии

ЦУР Якутии подготовил план действий для улучшения функционирования теплых остановок в Якутске.

С ноября по февраль на тему теплых остановок столицы жаловались более 370 раз. В том числе на общественный порядок, вандализм и кражи, неработающие остановки.

По информации Минтранса Якутии, остановки вводились поздно (или до сих пор не введены) из-за нарушения сроков присоединения теплых автобусных остановок к электросетям.

Руководитель ЦУР Якутии Василий Десяткин предложил мэрии города изучить вопрос использования антивандальных конструкций для видеомониторов.

«Действующие теплые остановки должны отображаться в приложении „Умный транспорт“. График работы теплых остановок должен совпадать с графиком движения автобусов», — добавил он.

Также рассматривается возможность передачи теплых остановок на содержание рекламным компаниям. Взамен этого компании смогут размещать рекламу на специально отведенном месте внутри теплых остановок.

Результаты анализа переданы главе республики. Айсен Николаев поручил окружной администрации внедрить предлагаемые изменения и ввести новые теплые остановки в новом сезоне до 1 сентября 2023 года.

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