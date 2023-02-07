В Якутии многодетные семьи смогут получить 200 тысяч рублей вместо земельного участка

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Многодетные семьи Якутии смогут получить 200 тысяч рублей вместо земельного участка, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В Якутии многодетным семьям в качестве мер поддержки должны бесплатно предоставлять земельный участок. Однако очереди, как правило, большие, да и не все семьи нуждаются в нем.

Правительство Якутии приняло постановление, согласно которому семьи могут получить 200 тысяч рублей взамен земельного участка, если не нуждаются в нем.

Эти деньги можно использовать только на определенные цели, например, улучшение жилищных условий, подключение жилых домов к источникам теплоснабжения или покупка земельного участка для строительства жилого дома. Причем участок может быть куплен по усмотрению семьи в пределах Российской Федерации.

После получения выплаты семьи исключаются из очереди на предоставление бесплатного земельного участка, также не допускается повторная постановка на учет.

Чтобы получить такую выплату, многодетные граждане могут подать заявление в Управление социальной защиты населения по месту проживания, через портал www.e-yakutia.ru, а также через отделения МФЦ и посредством почтовой связи.

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