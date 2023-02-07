Якутский боксер Василий Егоров вышел в полуфинал международного турнира в Марокко

Фото: пресс-служба республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Якутии

6 февраля в Марракеше состоялись четвертьфинальные поединки международного турнира «Кубок Мухаммада», сообщает пресс-служба республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Якутии.

В весовой категории до 51 кг первую победу одержал якутский боксер Василий Егоров.

«Бой между пятикратным чемпионом России и эквадорцем Луисом Дельгадо вышел равным. После трех раундов судьи зафиксировали счет 3:2 в пользу Василия Егорова», — говорится в сообщении.

В следующем полуфинальном поединке якутянин встретится с марокканцем Мортажи Саидом. В другом бою за выход в финал сойдутся испанец Мартин Молина Сальвадор и Масуд Юсифзада из Азербайджана. Бои пройдут 8 февраля.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.