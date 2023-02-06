АК «Якутия» начнет полеты из республики в Китай

Фото: "Якутия 24"

Авиакомпания «Якутия» возобновит международные рейсы в Китай. Перевозчик восстановил договорные отношения с властями КНР – с апреля самолеты начнут курсировать по маршруту Якутск-Харбин. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Винокуров в эфире телеканала «Якутия 24».

«Китай постепенно открывается. 8 февраля они открывают [границы] для туристических групп. Авиакомпания «Якутия» сейчас тоже проводит подготовку к открытию международного рейса, возобновляем все наши договорные отношения. Предварительная частота [вылетов] будет вторник-четверг», – пояснил Винокуров.

Отметим, что Китай ранее закрывал границы из-за пандемии, однако к новому году власти стали ослаблять ковидные ограничения. Несмотря на рост заболеваемости в конце 2022 года, если верить официальной статистике, после новогодних каникул новых заражений в КНР не фиксировалось.

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