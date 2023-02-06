Якутские бойцы пройдут специальную подготовку в ДНР

Фото: правительство Якутии

Мобилизованные из Якутии солдаты пройдут спецподготовку в ДНР. Представители республики провели переговоры с Центром подготовки специалистов по беспилотным летательным аппаратам и пулеметчиков.

Курсантов обучат управлению беспилотниками в условиях радиоэлектронной борьбы и работе с комбинированными системами мониторинга. Также солдат учат противодействовать вражеским дронам и работать с программным обеспечением беспилотников.

«Такая подготовка дает еще больше шансов выжить и победить. Есть полное взаимопонимание с командованием Центра. Мы будем сотрудничать, готовить здесь военнослужащих из Якутии и помогать Центру в его работе по подготовке бойцов», – отметили в центре.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.