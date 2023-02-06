В Якутии будут судить бухгалтера, которая присвоила себе чужие зарплаты

Фото: СК Якутии

В Якутии следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего бухгалтера муниципального учреждения Верхоянского района. Женщина летом 2020 года оформила себе по документам стаж работы сотрудника Центра детско-юношеского туризма и экскурсий, а также спортивной школы. На деле никаких трудовых отношений с учреждениями у нее не было, но это не помешало бухгалтеру получить сразу несколько зарплат с разных должностей.

Подложные документы женщина направила в банк, и на основании этих бумаг получила зарплату за «отработанное» – более 670 тысяч рублей. Деньги бухгалтер потратила на личные нужды.

После того как история вскрылась, следователи завели дело по трем эпизодам статьи о мошенничестве. Сама женщина сразу же признала вину и возместила весь причиненный ущерб. Однако ее преступления все равно будут рассматриваться в суде – СК уже направил туда дело с обвинительным заключением.

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