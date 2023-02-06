Отчет правительства Якутии пройдет в очном формате впервые за 3 года

Первый вице-премьер Кирилл Бычков на отчете правительства в Алдане. Фото: газета «Алданский рабочий»

С 6 февраля стартует отчет правительства Якутии. Отмечается, что подведение итогов 2022 года состоится в традиционном выездном формате первых лиц, сообщает ЯСИА.

В первый рабочий день этой недели отчет заслушают жители Булунского, Горного, Хангаласского, Алданского и Жиганского районов. Задать злободневные вопросы якутяне смогут премьеру республики Андрею Тарасенко, вице-премьеру Ольге Балабкиной, первому вице-премьеру Кириллу Бычкову, министру спорта Леониду Спиридонову и министр труда Елене Волковой.

Путешествие по районам республики завершится в марте. Его финалом станет отчет на телевидении.

Источник: ЯСИА

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