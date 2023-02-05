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НовостиПроисшествия5 февраля 2023 2:19

В Якутске частные дома в районе Окружного шоссе остались без электроснабжения

Энергетики устранение дефекта на абонентской линии электропередачи
Мария МАКАРОВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

В Якутске на Окружном шоссе устраняется дефект на абонентской линии, сообщает оперштаб республики.

Энергетики Центрального РЭС ведут устранение дефекта на абонентской линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ от подстанции «Окружное шоссе».

Под ограничением в данное время остаются 10 частных домов в районе Окружного шоссе.

Сегодня в 04:34 персонал Центрального РЭС отключил линию в целях безопасного производства работ по устранению обрыва фазного провода.

Обновление: персонал Центрального РЭС устранил обрыв провода на абонентской линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ от подстанции «Окружное шоссе».

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