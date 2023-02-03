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НовостиОбщество3 февраля 2023 11:21

Глава Якутии и замгенпрокурора России посетили самую большую школу в республике

В Якутске достроили самую большую школу республики
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: тг-канал Айсена Николаева

Фото: тг-канал Айсена Николаева

В Якутске закончили строительство самой крупной в республике школы. Как заявил глава Якутии Айсен Николаев, готовность объекта составляет 100%, и к новому учебному году школа будет готова принимать детей.

«Общая площадь новой школы порядка 15 тысяч кв.м. Осмотрели актовый и спортивные залы, библиотеку, мастерские и столовую. В медицинском блоке школы будет работать своя стоматология, для детей оборудована видеостудия, центр экспериментирования и моделирования. Все кабинеты оснащены высокотехнологичным оборудованием и мебелью», – поделился Николаев.

Отметим, что новая школа разместилась в микрорайоне «Прометей». Она рассчитана на 990 учащихся.

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