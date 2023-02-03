В Якутии открыли первый образовательно-производственный центр для аграриев

Фото: правительство Якутии

В Якутии сегодня открылся первый в республике образовательно-производственный центр, где будут готовить кадры для сельского хозяйства. Его развернули на базе Якутского сельскохозяйственного техникума – учащиеся будут проходить обучение и практику под присмотром агропромышленных предприятий.

«Я был тут в марте прошлого года и вижу какая проделана работа. Всё это поможет повысить качество обучения и подготовки рабочих профессий. Непосредственное участие в обучении и практике студентов будут принимать крупные агропромышленные предприятия Якутии. Они также примут участие в формировании контрольных цифр приема, что позволит управлять развитием отрасли в части подготовки кадров», – заявил председатель правительства Андрей Тарасенко.

Центр разместили в отдельном здании, для обучения выделили новое оборудование и сельскохозяйственную технику. Сам техникум также освежили – там обновили лаборатории и оборудование.

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