В Алданском районе Якутии в ДТП пострадал водитель грузовика

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Днем 2 февраля на 618-м километре федеральной дороги «Лена» произошло ДТП с пострадавшим, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

44-летний водитель на грузовике Toyota Toyoace не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Volvo под управлением 56-летнего водителя.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В результате происшествия водитель Toyota Toyoace был госпитализирован в Алданскую больницу с различными ушибами и переломом правой бедренной кости. Водитель Volvo не пострадал. Авария произошла во время снегопада.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Госавтоинспекция призывает водителей в условиях недостаточной видимости (снегопада, тумана, загазованности) соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.