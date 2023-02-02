На пригородной трассе Якутска сбили девушку

Фото: Управление автодорог Якутии

Днем 1 февраля оператор станции скорой помощи сообщил в дежурную группу Госавтоинспекции о пострадавшей в ДТП, информирует группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».

Бригада скорой привезла в больницу 17-летнюю жительницу Якутска, у которой врачи диагностировали различные травмы.

Как выяснилось, на регулируемом пешеходном переходе на 13-м километре автодороги «Нам» на девушку наехал автомобиль Toyota Voxy. За рулем был 37-летний водитель, который, по данным федеральной базы ГИБДД, к административной ответственности в течение года привлекался 1 раз. Медосвидетельствование опьянения не выявило.

Сложилась тяжелая аварийная обстановка на загородных дорогах Якутска. В связи с ростом дорожно-транспортных происшествий, столичная Госинспекция призывает водителей и пешеходов не терять бдительность.

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