В Якутии бывшего бухгалтера полиции осудили за кражу средств со счетов МВД

Фото: СК Якутии

В Якутии вынесли приговор бывшему бухгалтеру отделения МВД по Булунскому району. Женщину обвинили в мошенничестве – по версии следствия, она похитила деньги с лицевого счета отделения. Суд посчитал доводы обвинения достаточными.

История развернулась с 2017 по 2021 год – тогда бухгалтер пользовалась своим служебным положением, чтобы выкачивать полицейские деньги. Сколько именно средств она похитила, не уточняется, однако в конечном итоге женщине предъявили обвинение в хищении в особо крупном размере.

Булунский районный суд приговорил бухгалтера к 4 годам колонии общего режима – достаточно мягкий приговор, учитывая, что ей грозило до десяти лет. Также женщине дали отсрочку от наказания, поскольку пока она воспитывает ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.

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