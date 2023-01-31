Новорожденных в Якутии с 1 января проверяют на более чем 40 наследственных заболеваний

Фото: Артем КИЛЬКИН

С 1 января текущего года в Якутии, как и во всей стране, действует программа расширенного неонатального скрининга, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Т.е. если раньше новорожденных проверяли на наличие пяти наследственных заболеваний, то теперь к ним добавили тестирование на 36 нозологий. Таким образом выявляют группу риска.

При положительном результате проводят дополнительное, подтверждающее исследование в медико-генетическом научном центре имени Бочкова в Москве. Так результат будет более достоверным.

Отмечается, наследственные заболевания крайне важно выявлять на досимптоматической стадии, поскольку первые симптомы говорят о том, что в организме уже начались необратимые изменения. Ранние исследования помогают выявлять тяжелые болезни на начальной стадии и быстрее оказывать детям необходимую помощь.

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