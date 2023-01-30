В Нерюнгри пьяный мужчина попал под колеса автомобиля

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Днем 29 января в городе Нерюнгри произошло ДТП с пострадавшим, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

39-летний водитель на Nissan Note сбил пешехода-мужчину, переходившего дорогу в неустановленном месте, несмотря на то, что в зоне видимости были расположены два обустроенных пешеходных перехода.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В результате ДТП пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом передней стенки лобной пазухи слева, ушиб левой голени.

Несмотря на такие травмы, мужчина отказался от госпитализации. При оказании медицинской помощи ему также провели медосвидетельствование, которое показало, что пострадавший был пьян — наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 1,305 мг/л.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Водитель Nissan Note имеет стаж вождения 17 лет, к административной ответственности в течение года привлекался один раз, в момент аварии был трезв.

По факту ДТП проводится проверка.

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